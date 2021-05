Serie A, il sottosegretario Costa: “Spero in riapertura stadi ai tifosi, ecco quando”

Un assaggio di ritorno alla normalità.

Dallo scorso 26 aprile gran parte degli italiani hanno riconquisteranno uno scampolo di libertà. Un piano che porterà gradualmente alla riapertura di ristoranti, scuole, teatri, palestre, piscine e grandi fiere entro luglio. E gli stadi? Potrebbero riaprire al pubblico per il finale di stagione?

Intervenuto ai microfoni di Sky Tg24, il sottosegretario alla Sanità Andrea Costa si è espresso in merito ad una possibile riaperture degli stadi ai tifosi: “Farò il possibile perché l’ultima giornata di campionato di Serie A si possa giocare con il pubblico, anche per una questione di sicurezza. Siamo in un percorso di riaperture, i dati ogni giorno sono in miglioramento. Ogni giorno aumentano i vaccinati nel nostro Paese. Bisogna guardare al futuro con speranza. Il piano vaccinale va bene, somministriamo circa 15 milioni di dosi al mese. Credo che nel mese di luglio ci sarà un quadro positivo, con un buon grado di immunizzazione”, sono state le sue parole.