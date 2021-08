Serie A, il programma della seconda giornata: orari e dove vedere i match in tv

La Serie A torna in campo: il programma della seconda giornata. Si parte oggi con Udinese-Venezia e Verona-Inter

La Serie A torna subito in campo, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Dopo il debutto dello scorso weekend, il calendario regala nuove partite da non perdere. Si parte oggi, venerdì 27 agosto, alle 18:30 con Udinese-Venezia, seguita dalla gara tra Hellas Verona e Inter, in scena alle 20:45 allo Stadio "Bentegodi". Si proseguirà domani, sabato 28 agosto, con quattro sfide in programma. Domenica 29 agosto, invece, scenderanno in campo ben otto squadre.