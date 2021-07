Serie A, Graziani: “Vlahovic non si muove da Firenze. Belotti? Serve chiarezza”

L'attuale dirigente e ex calciatore, Ciccio Graziani, parla dei momenti di Fiorentina e Roma, soffermandosi anche sul caso Belotti a Torino e su altre trattative di calciomercato

Si sofferma poi sulla nuova Fiorentina targata Vincenzo Italiano e su Dusan Vlahovic: "Mi piace comunque Italiano perchè ha dettato delle linee giuda e non si nasconde. Per lui è una grande opportunità, vedremo che squadra gli metteranno a disposizione ma credo che la Fiorentina voglia fare qualcosa di importante e quindi c'è da augurarsi che chi c'era l'anno scorso possa fare di più, a partire da Castrovilli. Poi ci sono Pezzella e Milenkovic su c'è un punto interrogativo ma il mercato di fatto non è ancora è iniziato. Vlahovic quest'anno non si muove: rinnoveranno poi può essere destinato il prossimo anno ad andar via di fronte ad un'offerta importante. Vediamo il campionato di quest'anno di Vlahovic: se continua così e ti offrono 70-80 milioni non puoi tenerlo anche perchè gli propongono il doppio di ingaggio".