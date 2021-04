Serie A, Giudice Sportivo: un turno di stop per 11 giocatori, ammenda di 5 mila euro per Juric

Dopo i recuperi di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni.

Undici giocatori e un allenatore, Ivan Juric del Verona, sono stati squalificati per un turno e salteranno la 30^ giornata di Serie A. Si tratta di Manuel Lazzari (per lui anche una ammenda di 10.000 euro), Joaquin Correa (Lazio), Adrien Silva (Sampdoria), Franck Ribery ed Erick Pulgar (Fiorentina), Matteo Lovato (Verona), Kevin Strootman (Genoa), Bryan Cristante (Roma) e Pedro Pereira (Crotone). A questi 9 nomi si sono aggiunti due giocatori che erano in diffida e sono stati ammoniti nel corso di Inter-Sassuolo, recupero della 28^ di A giocata mercoledì sera: si tratta di Barella (Inter) e Traoré (Sassuolo), che salteranno rispettivamente le sfide contro Cagliari e Benevento.

Ammenda di 5 mila euro per l’allenatore del Verona Ivan Juric “per avere, al 43′ del secondo tempo, dopo una decisione arbitrale, rivolto un’espressione insultante all’allenatore della squa-dra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.