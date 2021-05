Serie A, Gene Gnocchi sulla Juventus: “Farò una proposta ad Agnelli. CR7? Ho una speranza”

Gene Gnocchi commenta la stagione di Serie A appena conclusasi.

Serie A, Fiorentina: c’è l’annuncio del nuovo tecnico, Gattuso riparte dal club viola

Il noto conduttore televisivo e comico si è soffermato sul campionato della Juventus che è riuscita a chiudere al quarto posto dopo un inseguimento fino all’ultimo istante nei riguardi di Milan e Napoli. Lo stesso Gnocchi, nel corso dell’intervista concessa a Radio Bianconera durante ‘Up & Down‘, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Inter, Tronchetti Provera: “Perdere Conte sarebbe un peccato. Mourinho alla Roma? Vi dico la mia”

“Non mi aspettavo una Juve così attardata in classifica, pensavo che Pirlo trovasse subito la quadra. Poi alla fine di riffa o di raffa è riuscita a inanellare i risultati per andare in Champions pur senza mostrare mai un gioco esaltante. Ho visto un grande spirito pratico, poco spettacolo, ma forse aveva bisogno di questo. Sono state sbagliate gare che non si dovevano sbagliare. Pirlo ha ovviamente le sue colpe. La dirigenza credo che abbia avuto modo di valutarlo, ma io penso che abbia finito la sua corsa. Pirlo quello che doveva dare l’ha dato, penso che la Juve ora passerà oltre. Ad Agnelli stasera chiederò se posso sostituire Paratici o Nedved, sono disposto anche a farmi biondo se mi prende. Cristiano Ronaldo? Spero che abbia lasciato qualche macchina a Torino che vorrei portarla a casa io. Il post che ho letto non è che lascia proprio ben sperare, poi guadagna tanto. Penso che lui possa impedire di sbocciare a tanti talenti che la Juventus ha”.

VIDEO Serie A, dal Milan al Napoli: le dichiarazioni più spassose di Rino