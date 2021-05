Serie A, Fiorentina-Napoli 0-2: azzurri sempre più da Champions, Insigne si prende la scena

Il Napoli si prende i tre punti, a Firenze i partenopei superano per 2-0 i Viola.

Gli azzurri si avvicinano sempre più all’obiettivo qualificazione Champions League, ai campani infatti mancano solo tre punti per essere certi di partecipare alla competizione europea 2021/22. Grande protagonista della gara il solito Lorenzo Insigne che nel corso della ripresa sblocca la gara ribadendo in rete un calcio di rigore inizialmente neutralizzato da Terracciano. Il raddoppio ospite porta la firma di Zielinski che calcia dal limite dell’area e insacca, ma per la Lega è autorete di Venuti. Tre punti fondamentali per il Napoli che raggiunge quota 76 in classifica, adesso basterà vincere contro il Verona all’ultima per conquistare un pass Champions.