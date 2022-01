Serie A, Fiorentina-Genoa: viola a valanga, sugli scudi Bonaventura e Biraghi

Il posticipo delle 20:45 tra Fiorentina e Genoa chiude la ventiduesima giornata di Serie A. I viola a valanga, Genoa sconfitto 6-0

I viola riscattano i quattro gol subiti nel turno precedente contro il Torino e, dopo aver eliminato il Napoli in Coppa Italia , si impongono per 4-0 contro il Genoa .

Nella prima frazione i rossoblu rischiano subito di andare in svantaggio dopo dieci minuti. Riccardo Saponara viene steso in area di rigore genoana e l'arbitro Maresca concede il penalty, dopo il consulto con il VAR . Della battuta si incarica lo specialista Vlahovic , ma Sirigu intuisce e para il tiro del bomber serbo.

Lo 0-0 dura però solamente altri tre minuti, quando Alvaro Odriozola firma il suo primo gol in maglia Fiorentina , spingendo in rete da dentro l'area di rigore. Al minuto 28 altra gran parata di Sirigu su una botta di Torreira . La viola raddoppia dopo quattro minuti con Bonaventura , abile a farsi trovare pronto dopo un rimpallo in area di rigore.

Allo scadere della prima frazione la compagine di Italiano cala il tris con il capitano Biraghi, che trasforma magistralmente un calcio di punizione dai venticinque metri. All'inizio della ripresa Vlahovic si fa perdonare e firma il poker su assist perfetto di Bonaventura. La Fiorentina però continua ad attaccare e non si ferma, nei minuti finali c'è anche spazio per la seconda rete di Biraghi, altra punizione trasformata in maniera perfetta dall'ex Inter, e per il gol di Torreira, che firma il 6-0 finale.