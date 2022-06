Serie A, dominio territoriale del nord Italia con la Lombardia. Serie B più omogenea

Definita anche l'ultima promozione in Serie B, con il Palermo vincitore ai playoff di Serie C, si può iniziare ad individuare geograficamente le varie squadre presenti nelle regioni italiane tra cadetteria e massima serie.

In Serie B la disposizione è decisamente più omogenea rispetto alla massima serie. Vengono "toccate" ben quattordici regioni, con la Sicilia che è tornata ad avere una rappresentante proprio grazie alla promozione del Palermo. Anche il Trentino-Alto Adige ritrova la luce di un calcio più importante con la prima storica presenza del Sudtirol in cadetteria. Il Genoa è tornato in Serie B, di conseguenza anche la Liguria potrà contare di una rappresentante in Serie B. Stesso discorso per la Sardegna, ricordando la già citata retrocessione del Cagliari. La regione più "ricca" di club in cadetteria è l'Emilia Romagna, con Parma, Spal ed il neopromosso Modena.