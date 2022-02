Serie A, Corini: “Tonali mi ricorda De Rossi. Spalletti bene a Napoli, Juric…”

Le dichiarazioni di Eugenio Corini, ex tecnico del Palermo, a proposito dell'esplosione di Tonali e del Napoli di Spalletti. Chiosa anche sulla gestione dei centrocampisti nella Roma

"Io credo che alla Roma ci siano tutti centrocampisti con spiccate doti offensive, lo stesso Veretout esprime il suo meglio quando gioca da centrocampista avanzato, non esiste oggettivamente un vero regista, quello che ha più attitudini può essere Veretout perchè Cristante è più un equilibratore che un centrocampista di impostazione. Vorrei iniziare col dire che anche Di Francesco secondo me stava facendo un buonissimo lavoro ma aveva avuto parecchia sfortuna nelle prime tre partite. Penso che Di Francesco meritasse di continuare il proprio lavoro ma sicuramente Tudor è subentrato e sta facendo cose molto importanti sul solco di Ivan Juric. Il Verona è una squadra che sa pressare, sa giocare ed è sempre molto pericolosa. Non sarà una partita facile per la Roma domani. Tonali? Può diventare un titolare della nazionale, ne ha le capacità come sta dimostrando quest’anno dopo un anno di orientamento in cui non è riuscito a esprimere tutto il talento di cui è in possesso. È un giocatore che sa costruire, sa interdire e sa rilanciare l’azione e io spesso l’ho paragonato a Daniele De Rossi sia per le sue qualità tecniche che per le sue capacità di leadership e per il suo carattere trascinante"