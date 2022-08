Serie A, Casini: “Rinvio per il caldo? Il campionato inizierà regolarmente”

Parola a Lorenzo Casini . Il presidente della Serie A è intervenuto a margine dell'inaugurazione della mostra di Jago allo stadio Olimpico di Roma, nel corso della quale sono stati sollevati temi di fondamentale importanza in vista dello start ufficiale del campionato, fissato per il 13 agosto. Chiarita, da parte dello stesso Casini, la questione relativa al possibile rinvio della prima giornata a causa delle alte temperature, con il numero uno della Serie A che ha categoricamente escluso tale ipotesi, frenando sul nascere il sopraggiungere di opzioni alternative alla data ormai da tempo stabilita.

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni, incentrate anche sulla novità degli spareggi in caso di arrivo a pari punti per la corsa Scudetto: "Un rischio rinvio per il campionato a causa del caldo? No, la Serie A inizierà il 13 agosto, è sempre stato così. Spareggi? Il calcio italiano è fatto di tradizione, più che una novità è un ritorno. Negli ultimi anni è sparito, ma il campionato dello scorso anno ci ha portato a pensare che in caso di parità lo spareggio è il modo più equo per assegnare il titolo".