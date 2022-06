Serie A, calo d’ascolti del 30%. TIM pensa di lasciare DAZN, mentre Sky e Amazon…

Dopo un drastico calo degli spettatori, la Serie A vuole ritornare in pista. La TIM valuta l'abbandono di DAZN in favore di Sky o Amazon Prime

Nonostante quello passato sia stato uno dei campionati di Serie A più avvincenti, con lo scudetto in bilico fino all'ultima giornata così come l'ultimo posto disponibile per la zona salvezza, c'è stato un drastico calo degli ascolti per il massimo campionato italiano.