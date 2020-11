Serie A, Benevento-Spezia 0-3: i sanniti a lezione di Italiano, ora Inzaghi rischia grosso

Vittoria sonora quella ottenuta dallo Spezia che supera 3-0 in trasferta il Benevento.

La compagine ligure ha dominato in lungo e in largo la sfida del ‘Vigorito’ ed è riuscito a portare a casa tre punti importanti in una sfida salvezza. Ad aprire le marcature ci ha pensato un tocco ravvicinato di Pobega che ha insaccato al volo su cross dalla destra servitogli da Salva Ferrer. Tra il 65′ e il 70′ è poi arrivata la doppietta di M’Bala Nzola che prima ha insaccato su assist di Gyasi con il mancino e poi ha depositato di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Esteves. Successo importante per i bianconeri che raggiungono quota 8 in classifica, restano a 6 i campani.