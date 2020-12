Serie A, Benevento-Lazio 1-1: i biancocelesti si fermano al “Vigorito”, termina con un pari il derby degli ‘Inzaghi’. La classifica

Finisce 1-1 la sfida tra Benevento e Lazio, valido secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A.

Non vanno oltre il pari Benevento e Lazio, nella sfida andata in scena questa sera al “Ciro Vigorito”. Immobile apre le danze al 25° con un eurogol, ma al termine di un primo tempo dominato, i giallorossi trovano la rete del pari con Schiattarella. Ritmi feretici nella ripresa, con le due compagini scese in campo decise a conquistare i tre punti. Nonostante i buoni propositi i rimi calano sensibilmente. Il match termina quindi con il risultato di 1-1: Pippo ferma Simone, la Lazio non trova la vittoria confermando l’opaco momento vissuto.