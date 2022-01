Serie A, assemblea d’urgenza di Lega: ipotesi 5.000 spettatori? Le ultime

Nel corso dell'incontro si affronterà il tema dell'emergenza Covid e si valuterà anche l'ipotesi di giocare le gare a porte chiuse

La Lega di Serie A, in ragione dell'emergenza Covid-19, ha convocato in via d'urgenza un'assemblea "per valutare le misure da prendere in virtù dell'aumento dei contagi e di quanto avvenuto ieri, con la telefonata del Premier Mario Draghi e l’ipotesi di proseguire il campionato a porte chiuse".