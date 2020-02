Serie A, Allegri confessa: “Pronto a tornare, mi godo gli ultimi mesi di ferie. Klopp? Il migliore”

Massimiliano Allegri pronto a tornare sulla panchina di un club europeo.

L’ex tecnico di Milan e Juventus ha deciso di dedicarsi alla famiglia prendendosi un anno sabbatico lontano dallo stress legato al calcio. L’allenatore toscano, ai microfoni diAFP.com, ha però confermato che nella prossima stagione tornerà a essere protagonista.

“A settembre devo tornare. Altrimenti mi abituerò troppo ad essere in vacanza e non lavorerò mai più (ride ndr). Ho ancora altri tre mesi di ferie. Non parlerò del mio futuro, perché non c’è nulla di cui parlare per ora, anche perché sarebbe scorretto per gli altri allenatori farlo. Il calcio è una questione di mentalità. Devi essere forte mentalmente e fare sacrifici. Ronaldo ne è un esempio. Ci sono buoni giocatori con un sacco di talento che rimangono allo stesso livello perché non hanno la forza mentale. In questo momento Klopp è il miglior allenatore, da quando ha lasciato il Borussia Dortmund per andare al Liverpool, ha fatto passi da gigante. I grandi manager comprendono che tipo di squadra hanno davanti a loro, che tipo di giocatori hanno e come farli giocare nel miglior modo possibile”.