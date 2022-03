Serie A, addio a Nike dalla prossima stagione: Puma nuovo fornitore del campionato

La partnership con Puma è stata annunciata dalla Lega di Serie A, con il marchio tedesco che fornirà i palloni a partire dalla prossima stagione

La Serie A cambia volto, dalla prossima stagione sarà Puma a fornire i palloni al campionato italiano. Dopo diversi anni di collaborazione, la Lega dà il suo addio alla Nike , fornitrice storica del torneo, per accasarsi presso l'azienda di matrice tedesca. Lo ha reso noto la stessa Lega di Serie A, annunciando una partnership a lunga scadenza che coinvolgerà la Puma anche per quel che riguarda la Coppa Italia , la Supercoppa , le competizioni Primavera 1 e persino l' eSerieA .

"Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa nuova partnership - ha dichiarato l’Ad della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Il legame con un brand di assoluto livello internazionale come PUMA dimostra l’importanza e il riconoscimento della Lega Serie A a livello globale ed offre una grandissima visibilità al nostro brand".

Con un pubblico totale di oltre un miliardo di spettatori in quasi 200 paesi ogni anno e con oltre 21 milioni di seguaci dei social media su tutte le piattaforme, la Serie A TIM è uno dei campionati più seguiti al mondo. PUMA è già attiva nel calcio italiano attraverso squadre iconiche come l'AC Milan e US Sassuolo e nel corso degli anni ha collaborato con giocatori molto amati tra i quali Diego Armando Maradona, Giorgio Chiellini e Gigi Buffon.