Serie A, a tutto Rui Costa: “Milan presto in Champions League, Pirlo alla Juventus e la Fiorentina…”

L’analisi di Manuel Rui Costa.

Il direttore sportivo del Benfica si è concesso ad una lunga intervista ai microfoni di Sportmediaset, durante la quale ha analizzato alcune tematiche relative alla prossima stagione di Serie A, come il percorso di crescita della sua ex squadra, il Milan, che punta a ritornare in Champions League.

“L’ultima parte del campionato ha dimostrato che il Milan sta crescendo” – ha detto Rui Costa – “Si sta facendo un buon lavoro, sta iniziando a stare dove il Milan deve stare sempre. Però credo che i risultati si comincino a vedere e presto torneremo a vedere il Milan in Champions League, sono sicurissimo. Conosco perfettamente le capacità di Paolo Maldini, so quanto ci tiene e so quanto è tifoso della squadra“.

Grande scommessa quella della Juventus, che ha scelto Andrea Pirlo (alla sua prima esperienza assoluta come allenatore) per sostituire l’esonerato Maurizio Sarri: “Credo che potrà incontrare delle difficoltà a cominciare subito da lì, da una squadra come la Juve che sta vincendo sempre. Andrea si vedeva chiaramente in campo che prima o poi avrebbe fatto l’allenatore. Lo faceva già mentre faceva il calciatore e sono sicuro che diventerà un grandissimo allenatore. E gli auguro, pure se è juventino, che abbia molto successo come lo ha avuto da calciatore, ma non ho dubbi. Riuscirà a trasmettere ai suoi giocatori il modo come lui pensa il calcio“.

In seguito anche un commento sulla Fiorentina, che sogna di ritornare in Europa grazie anche agli sforzi economici del presidente Rocco Commisso: “Le aspettative sono buone, il primo anno con Commisso è stato di cambiamento e c’erano tante soluzioni da risolvere. Non è stato fatto quel campionato che il club sperava, ma credo che i presupposti per fare molto bene in futuro ci siano. Firenze merita questo, è una città che mi resta sempre nel cuore. Firenze merita di tornare a vedere quelle notti europee che abbiamo vissuto insieme“.

Infine, sulla finale di Champions League che vedrà affrontarsi questa sera PSG e Bayern Monaco: “Dobbiamo essere entusiasti della finale, con due squadre molto offensive. L’aspettativa è che ci saranno tanti gol. Ci sono tanti buoni giocatori. PSG? Sembrava che mancasse quella componente collettiva, ma adesso hanno dimostrato di averla e mi hanno sorpreso, soprattutto contro l’Atalanta“.