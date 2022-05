Serie A, 37a giornata: tris Spezia all’Udinese, Torino di misura a Verona con Brekalo

Lo Spezia supera l'Udinese in trasferta, il Verona cade contro il Torino nei match validi per la 37a giornata di Serie A

Terminate le due gare del pomeriggio valide per la 38a giornata di Serie A . Lo Spezia espugna la "Dacia Arena" di Udine imponendosi 3-1, al Torino basta la rete di Brekalo per superare il Verona in trasferta.

Gara tra squadre bianconere in cui regna l'equilibrio fino alla mezz'ora, quando la compagine di Cioffi passa in vantaggio con la rete di Molina. L'argentino raccoglie l'assist perfetto di Udogie e davanti a Provedel non sbaglia. Prima dello scadere del primo tempo però lo Spezia ribalta il risultato. Prima è Verde che pareggia i conti con un gran gol da dentro l'area, nei minuti di recupero imbucata di Ferrer che trova Gyasi glaciale per il vantaggio spezzino. Nella ripresa il copione è lo stesso, lo Spezia va a mille e trova anche il tris con il capitano Maggiore, assist di Verde per il centrocampista bianconero che buca Silvestri per la terza volta. Nei minuti di recupero del secondo tempo ci sarebbe spazio per il poker Spezia, ma Manaj spreca un calcio di rigore. Al 94esimo arriva il ritorno al gol dell'ex Palermo Nestorovski sugli sviluppo di un calcio di punizione.