Serie A, 33a giornata: le formazioni ufficiali delle quattro gare delle 21:45

Tutto pronto per le quattro gare delle 21:45.

Tra poco meno di un’ora andranno in scena altre quattro partite valide per la trentatreesima giornata di Serie A, dopo le tre gare pomeridiane che attualmente si stanno giocando. Sfida fondamentale per le sorti dello scudetto quella tra il Sassuolo e la Juventus: i bianconeri, in attesa dello scontro diretto contro la Lazio della prossima giornata, potrebbero avere l’occasione di allungare nuovamente sulle inseguitrici e avvicinarsi sempre di più alla vittoria del titolo.

Altra gara delicatissima quella tra il Lecce e la Fiorentina, una vera e propria sfida salvezza: gli uomini di Fabio Liverani cercheranno di vincere lo scontro diretto per superare momentaneamente il Genoa impegnata domani nella gara contro il Torino.

In campo anche i biancocelesti, che dovranno battere l’Udinese per tentare di tenere il passo dei bianconeri e provare ad inseguire ancora il titolo. Chiude il quadro la sfida importante per l’Europa anche quella tra la Roma e il Verona, con entrambe le squadre che hanno bisogno di una vittoria per continuare a sognare la qualificazione in Europa League.

Di seguito le formazioni ufficiali delle quattro gare:

Lecce-Fiorentina

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu, Farias; Babacar. All. Liverani.

Fiorentina (3-4-3): Terraciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Ghezzal, Pulgar, Duncan, Dalbert; Chiesa, Cutrone, Ribery. All. Iachini.

Roma-Verona

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Günter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre. All. Juric.

Sassuolo-Juventus

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Udinese-Lazio

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All.Gotti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.Inzaghi.