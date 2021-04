Serie A, 31^ giornata: la Sampdoria cala il tris, successo esterno per l’Udinese a Crotone. La classifica

Lo spettacolo della Serie A ancora protagonista, con una 31^ giornata ricca di sfide ed emozioni.

Parte con gli anticipi Crotone-Udinese e Sampdoria-Verona, la 31^ giornata di Serie A, che proseguirà alle 18 con la sfida tra Sassuolo e Fiorentina, con la viola in cerca di punti utili per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. Alle 20:45 fischio d’inizio, invece, per lo scontro salvezza tra Cagliari e Parma.

Si chiude con il risultato di 3-1 la sfida tra Sampdoria e Verona, andata in scena questo pomeriggio a “Marassi”. I blucerchiatiati, dopo un brutto primo tempo, trovano la vittoria in rimonta calando il tris sugli scaligeri che non riescono a dare seguito al successo contro il Cagliari. A decidere le reti di Jankto, Gabbiadini, e Thorsby. Vittoria esterna anche per l’Udinese, impostosi sul Crotone con il risultato di 2-1 grazie alla doppietta di De Paul – poi espulso al 90°.