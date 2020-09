Serie A, 2a giornata: vincono i fratelli Inzaghi, Lazio corsara a Cagliari e Benevento di rimonta a Marassi

Due gare nel pomeriggio di Serie A che hanno regalato emozioni: Cagliari–Lazio 0-2 e Sampdoria–Benevento 2-3.

Buona la prima per i biancocelesti di Simone Inzaghi che hanno superato con un gol per tempo la compagine sarda, nella prima frazione apre Lazzari e nella seconda la chiude la prima rete stagionale di Ciro Immobile. Partita elettrizzate quella di Marassi dove i padroni di casa in vantaggio di due reti firmate da Quagliarella e Colley si sono fatte rimontare dai sanniti che hanno trovato i primi tre punti della stagione grazie a due difensori. Le reti della vittoria portano infatti la firma di Caldirola (doppietta insospettabile e il gol nel finale di Gaetano Letizia.