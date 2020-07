Serie A, 29a giornata: le formazioni ufficiali dei quattro match delle 21:45

Le formazioni ufficiali delle sfide delle 21:45.

Tra poco andranno in scena le quattro sfide di Serie A che andranno a completare parzialmente il quadro della 29a giornata di campionato. Sfida importante quella tra SPAL e Milan, con le due squadre bisognose di tre punti per continuare a scalare la classifica: i biancazzurri per cercare di raggiungere la salvezza, i rossoneri per continuare a sognare l’Europa.

Altra sfida salvezza quella tra Lecce e Sampdoria: Liverani e Ranieri dovranno necessariamente vincere per allontanare gli spettri della retrocessione. Chi sogna la qualificazione all’Europa League è invece il Verona, impegnata nella gara casalinga contro un Parma in ottima forma reduce dalla sconfitta contro l’Inter. Chiude la giornata la bella sfida tra Fiorentina e Sassuolo, due delle squadre più brillanti fino a questo momento.

Di seguito le formazioni ufficiali.

SPAL-Milan

SPAL (4-3-1-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Tomovic; Dabo, Valdifiori, D’Alessandro; Valoti; Petagna, Floccari. A disp.: Thiam, Meneghetti, Cionek, Fares, Salamon, Missiroli, Murgia, Tunjov, Strefezza, Castro, Cerri, Mendoza. All. Di Biagio.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Paquetá, Calhanoglu; Rebic. A disp.: Begovic, Donnarumma A., Conti, Kjaer, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Krunic, Leao, Saelemaekers, Ibrahimovic, Maldini. All. Pioli.

Fiorentina-Sassuolo

Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ghezzal, Chiesa, Ribery.

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Djuiricic, Boga; Defrel, Traoré.

Lecce-Sampdoria

Lecce (5-3-1-1): Gabriel; Rispoli, Donati, Meccariello, Paz, Calderoni; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Saponara; Falco.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszinski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Bonazzoli.

Verona-Parma

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco; Verre; Borini, Di Carmine.