Serie A, 29^ giornata: poker Napoli, ok Atalanta e Lazio, non va oltre il pari la Roma. La classifica

Gol ed emozioni nella 29^ giornata di Serie A.

Si apre con la sfida tra Milan e Sampdoria il 29° turno di Serie A. I rossoneri, in piena lotta scudetto, non vanno oltre il pari nel lunch match contro la Sampdoria andato in scena a “San Siro”. I blucerchiati, rimasti in 10 pochi minuti dopo la rete del momentaneo 0-1 messa a segno da Quagliarella, vengono raggiunti dal “Diavolo” che trova il pareggio all’87 con Hauge. Solo un pari anche per Roma e Sassuolo, che rimangono così rispettivamente a quota 51 e 40 punti in classifica. Poker del Napoli nella rocambolesca sfida contro il Crotone, con gli azzurri che centrano il quarto successo consecutivo. Tris dell’Atalanta contro l’Udinese, deciso dalla doppietta di Muriel e dalla rete di Zapata.

Non vanno oltre il pari neppure Genoa e Fiorentina, che dividono così la posta in palio. Barak e Lasagne decidono il match tra Cagliari e Verona, con gli scaligeri tornati alla vittoria dopo il ko della scorsa settimana contro la Dea. Successo della Lazio contro lo Spezia, che traghetta i biancocelesti – se pur momentaneamente – a -3 punti dalla Juventus, quinta. Termina in parità anche la sfida-salvezza tra Benevento e Parma, con la compagine emiliana che rimane inchiodata al penultimo posto in classifica a quota 20 punti.