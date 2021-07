Serie A 2021/22: gli squalificati per la prima giornata di campionato

Le venti squadre che comporranno la Serie A 2021/22 sono tornate al lavoro in vista della nuova stagione: ecco tutti gli squalificati

Poco più di un mese e la nuova stagione di Serie A avrà inizio. Le 20 squadre del massimo campionato italiano stanno già scaldando i motori in vista della prima giornata di campionato che prenderà il via il 21 agosto. Diversi i calciatori che, tuttavia non potranno scendere in campo per disputare il primo match della stagione a causa delle squalifiche rimediate alla fine dello scorso campionato.