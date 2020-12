Serie A, 17^ giornata: Theo Hernandez salva il Milan e difende la vetta, solo un pareggio per il Napoli. La classifica

Si conclude questa sera la 17^ giornata di Serie A.

La massima serie italiana saluta il 2020 con 7 match andati in scena questa sera, dopo la sfida di questo pomeriggio tra Verona e Inter, che ha visto trionfare i nerazzurri al “Bentegodi”: volati a quota 33 punti e in testa in classifica, in attesa del Milan. Ma la festa dei nerazzurri dura poco: i rossoneri, infatti, conquistano la vittoria in extremis grazie alla rete di Theo Hernandez, difendendo primato e imbattibilità. Rialza la testa il Napoli, già reduce da due ko consecutivi, agguantando un pareggio al 92° contro il Torino. Non va oltre il 2-2 l’Atalanta in casa di un Bologna scatenato, che strappa ai bergamaschi un punto prezioso grazie alla rete di Paz messa a segno all82°. Colpo del Sassuolo in trasferta sul campo della Sampdoria: battuta per 3 reti a 2. Ko dell’Udinese in casa contro il Benevento, impostosi con i gol di Caprari e Letizia. Fa festa anche la Roma, che dimentica la sconfitta di Bergamo, vincendo contro il Cagliari all’Olimpico. Può sorridere anche il Genoa, che espugna il “Picco” con le reti di Destro e Criscito.