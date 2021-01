Serie A, 16a giornata: Lazio di misura, Atalanta e Roma senza problemi. Cade l’Inter in casa della Samp

16a giornata di Serie A.

Cade l’Inter di Antonio Conte che cede 2-1 alla Sampdoria di Ranieri in gol con due ex della partita quali Candreva e Keita Balde, per i nerazzurri aveva accorciato de Vrij. Vittoria senza sofferenza per la Roma di Fonseca che archivia la pratica Crotone già nel primo tempo: la doppietta di Borja Majoral e la rete su rigore di Mkhitaryan consegnano il quinto successo nelle ultime sei ai giallorossi. Successo senza storia anche per l’Atalanta che affonda 3-0 il Parma, ritrova i tre punti la Lazio che supera la Fiorentina per 2-1. Pareggio casalingo per il Bologna nel 2-2 contro l’Udinese, 1-1 tra Torino e Verona con i granata che la riprendono a 5 minuti dalla fine.