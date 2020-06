Sassuolo-Verona, Juric: “Quanta amarezza! Il nostro obiettivo non è cambiato”

Il Verona esce dal “Mapei Stadium” pieno di amarezza.

La compagine scaligera ha impattato per 3-3 contro il Sassuolo dopo essere andato avanti addirittura di due reti grazie alla rete siglata da Rogerio al 97′. Il tecnico dei gialloblu, Ivan Juric, in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Obiettivo Europa? Non scherziamo, l’obiettivo resta la salvezza. Per quanto riguarda la partita c’è un po’ di amarezza. In questo momento avere gente in campo con pochi allenamenti ci mette in difficoltà, però sono orgoglioso dei ragazzi. Il Sassuolo ha molte qualità tecniche. I gol che hanno fatto sono stati bellissimi. Noi siamo tosti. Abbiamo fatto belle azioni e cose giuste, soprattutto sui gol. A livello mentale i ragazzi non mollano niente. Adesso non abbiamo tante scelte, abbiamo perso tanti giocatori. È un periodo dove non è facile lavorare, quindi dobbiamo arrangiarci. La scelta di tornare indietro a giocare è stata mia, forse non ha pagato”.