Sassuolo-Juventus, probabili formazioni: Allegri lancia Barbieri, Bajrami dal 1′

La sfida Sassuolo-Juventus è in programma alle 18:00 al Mapei Stadium

E' tutto pronto per la sfida in programma alle ore 18:00 al "Mapei Stadium". Dopo la sconfitta rimediata lo scorso weekend sul campo della Lazio ed il successo in Europa League contro lo Sporting Lisbona, la Juventus affronterà in trasferta il Sassuolo nel match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri attualmente occupano il settimo posto in classifica a quota 44 punti. In attesa del prossimo 19 aprile, quando si riunirà il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Mercoledì, infatti, arriverà la decisione relativa al ricorso presentato dal club piemontese contro la sentenza della Corte d'Appello Federale per il caso plusvalenze ed i quindici punti di penalizzazione. Senza quel -15, infatti, la qualificazione della Juventus in Champions League sarebbe di fatto blindata. Sono trentasette, invece, i punti conquistati fin qui dal Sassuolo, che occupa il dodicesimo posto. Frutto di dieci vittorie, sette pareggi e dodici sconfitte. Con un ampio margine di sicurezza sul terzultimo posto.

Al cospetto della squadra allenata da Alessio Dionisi, Massimiliano Allegri non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, gli infortunati Kean, De Sciglio e Kaio Jorge, oltre allo squalificato Alex Sandro. Restano da valutare le condizioni di Szczesny dopo il malore che lo ha colpito durante la gara con lo Sporting Lisbona. "Parlerò con Tek e se è sereno e tranquillo può venire con noi per andare in panchina. Perin ha fatto dei progressi e dei miglioramenti importanti, ora è uno dei portieri più bravi che ci sono. Sono molto contento del lavoro che ha fatto su di lui Claudio Filippi", ha dichiarato lo stesso Allegri alla vigilia, in sede di conferenza stampa. Dionisi, invece, dovrà rinunciare al capitano Berardi, alle prese con un problema muscolare.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, con il tecnico bianconero che potrebbe valutare alcuni cambi in vista della sfida di ritorno contro lo Sporting in programma giovedì. La vera novità riguarda la fascia destra, con il possibile esordio in Serie A dal primo minuto del giovane talento classe 2002 Tommaso Barbieri.

LE PROBABILI FORMAZIONI — SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Barbieri, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore: Allegri.