Sassuolo-Juventus, Dionisi: “Ma quale crisi? Non esiste. Berardi fa la differenza”

"Il Frosinone era stato prestativo nei primi tempi poi un episodio ha cambiato la partita ma non è stata solo quello. Poi ci sono meriti dell'avversario e noi non siamo stati bravi ad adeguarci a una partita che era cambiata. La gara di domani sarà diversa. La Juventus avrà il pallino del gioco in alcuni momenti ma noi dovremo avere coraggio sapendo che non sarà semplice perché hanno fisicità, hanno gamba in avanti ma se li mettiamo in difficoltà e ci crediamo possiamo metterli in difficoltà. I risultati ti danno consapevolezza e ti fanno nascondere qualche errore e quelli negativi ti fanno risultare le cose negative. Stiamo lavorando per essere pericolosi con la palla e limitarli senza palla però dobbiamo pensare a noi altrimenti non do continuità a quello che ho detto prima".