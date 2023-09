Sassuolo-Juventus 4-2, horror Szczesny e Gatti. Super Berardi, segna anche Pinamonti

Al Mapei Stadium è andato in scena l'anticipo del sabato alle 18.00 di questa quinta giornata di Serie A tra Sassuolo e Juventus. La partita si è sbloccata al 12' grazie alla clamorosa papera di Szczesny che si è visto sfuggire la conclusione potente ma centrale da fuori area di Laurentié, con la sfera che si è insaccata al seguito di un rimbalzo sul corpo del portiere polacco. Juventus che è tornata in partita pochi minuti più tardi con il traversone morbido di Federico Chiesa a mirare il palo più lontano che ha trovato la deviazione di Vina, difensore neroverde, che maldestramente ha bucato il proprio portiere nel vano tentativo di anticipare Weston McKennie. Al 41' è arrivato il nuovo vantaggio del Sassuolo con la firma dell'uomo più atteso di giornata, Domenico Berardi, abile a raccogliere il passaggio di Matheus Enrique ed a scaricare in porta il suo preciso piazzato con il mancino dal limite dell'area. Il pareggio nel secondo tempo siglato da Chiesa ha illuso la compagine di Allegri, colpita in seguito dal solito Pinamonti che ha appoggiato di testa il pallone del contro-sorpasso. Poker calato clamorosamente da un autogol di Gatti che, pressato, ha servito verso la propria porta il pallone con Szczesny fuori dai pali e particolarmente sorpreso.