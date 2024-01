Sassuolo-Fiorentina, Dionisi: “Erlic e Matheus Henrique ci sono. Verità su Sensi…”

Il Sassuolo è chiamato a rialzarsi contro un avversario ostico contro la Fiorentina. Questa la conferenza di mister Dionisi alla vigilia.

Mediagol ⚽️

Un Sassuolo in piena crisi di risultati, con il solo pari in rimonta a Udine come unico sorriso nelle ultime sei gare, è alla ricerca di riscatto contro una Fiorentina in piena zona Champions League. Smaltita la delusione in Coppa Italia contro l'Atalanta, il tecnico neroverde Alessio Dionisi ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia del match contro i viola in programma sabato alle 20.45:

"La Fiorentina è quarta in classifica, ha due squadre, avrà qualche assenza ma una squadra costruita per giocare su due fronti e lo sta dimostrando con grandi meriti e grandi successi. Dobbiamo liberare la testa dalle negatività, dalle influenze esterne, possiamo mettere in difficoltà la Fiorentina, dobbiamo essere lucidi mentalmente. Non è cosa scontata perché non è un momento di risultati positivi ma lavoriamo per andare oltre. Non basta la prestazione, altrimenti direi una bugia, ma dobbiamo essere consapevoli che questo è un passaggio".

RECUPERI - "Erlic è recuperato, Matheus Henrique sta stringendo i denti da un po' e ho preferito non portarlo per farlo recuperare da vecchi acciacchi, quindi sia l'uno che l'altro saranno a disposizione".

UMORE - "L'umore di una squadra che si allena per vincere ma non riesce da alcune partite a farlo. Siamo arrabbiati ma non dobbiamo essere abbattuti. Le qualità tecniche e fisiche non bastano in uno sport come il calcio, servono quelle mentali. Questo momento è bello perché dimostriamo quanta mentalità abbiamo".

ASPETTATIVE - "Non faremo 21 punti in 7 partite, il nostro campionato, con qualche punto in più è questo, nella parte destra, solo se si parte con un tono, un giudizio, si fa fatica a rivederlo. Se andate a rivedere le mie conferenze stampa all'inizio sono simili a queste. Io mi taro su quello che ho a disposizione, certo se uno parte con il livello alto di aspettative, poi cala, ma non è così".

SU SENSI - "Mi informano di quello che scrivono i giornali ma io parlo dei giocatori che alleno. Se devo parlare del mercato ne parlo con la società perché non è il momento di perdere tempo in interviste su queste cose, per me sono perdite di tempo perché costruirei alibi. Abbiamo le risorse interne per ottenere il nostro obiettivo, poi se il vostro è più alto o sarete più ambiziosi di me o volete vendere del fumo. Io dico che dobbiamo essere consapevoli che abbiamo le qualità per quello che dobbiamo ottenere. Io parlo del mercato con la società e la società opererà se lo riterrà opportuno".

RIENTRO DI BOLOCA - "L'ho messo dentro pensando alla partita successiva. Era un po' titubante negli allenamenti, ci avevo parlato, quindi era un'opportunità farlo giocare con l'Atalanta, le distanze, e per farlo giocare con la mascherina. Era importante in previsione della prossima, in previsione della testa del ragazzo che è pulita e ha dato disponibilità con l'Atalanta in sicurezza, e domani lo considero al 100%, vediamo se partirà o subentrerà ma vediamo dopo l'allenamento di oggi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.