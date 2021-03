Sampdoria-Torino, Nicola: “Ogni partita come una battaglia. Bremer? Nessun ha bisogno di riposo”

Giornata di vigilia per il Torino.

Dopo il rocambolesco successo di mercoledì scorso contro il Sassuolo, il Torino fa visita alla Sampdoria, per cercare preziosi punti in chiave salvezza. Un match da non sottovalutare per i granata, analizzato alla vigilia dal tecnico Davide Nicola durante la consueta conferenza stampa pre-gara.

“Rimango fedele ai miei principi: l’abbiamo chiusa e commentata, ora pensiamo alla Samp che è forte e sarà una partita difficile. Dobbiamo concentrarci sul prossimo impegno. Sono tosti, giocano in ampiezza e bravi nelle seconde palle, serve una prestazione attenta. Non molliamo mai, anche se commettiamo alcuni errori specialmente all’inizio. Possiamo cambiare pelle e modulo, è una forza: dobbiamo essere più coscienti del fatto di non aspettare episodi negativi per cominciare a fare bene. Se facciamo le cose in un certo modo, possiamo raggiungere ciò che vogliamo. Tutti la ricercano, devi avere anche continuità di prestazioni. I ragazzi stanno lavorando bene e con impegno, c’è da migliorare ma ci concentriamo anche sui pregi. Ogni partita è una battaglia, questa è la realtà. Dobbiamo fare punti ed esprimere un certo tipo di gioco: dobbiamo mettere a posto alcune cose, ma questa è la strada e dobbiamo essere convinti di ciò che si fa”.

Chiosa finale su modulo e singoli: “Abbiamo giocato con più sistemi, i dati dicono che il 3-5-2 sta avendo un valore importante nella produzione di gioco e in tante altre statistiche che sono positive per noi. I valori del Toro sono importanti, ma serve trovare anche equilibrio in fase difensiva. I cinque cambi sono importanti per dosare le energie. Singo? Si sta allenando con noi, può darsi che già domani sia utile per noi. Gojak può fare la mezzala o l’esterno di un centrocampo a 4, ha dinamismo e qualità. Mi piace molto, riconosco le sue qualità e sta dimostrando di essere utile quando è chiamato in causa. Do a tutti chance dall’inizio o a gara in corso, l’importante è che sia determinante per la squadra. Bremer ha bisogno di riposo? Nessuno ha bisogno di riposo, ma serve accelerare, La cosa importante è focalizzarci su domani, possiamo tenere un campionato vivo e renderlo più avvincente. Possiamo fare un altro passo verso il nostro obiettivo, lo ricordo sempre ai miei ragazzi. Vuol dire accelerare l’attenzione per domani”.