Sampdoria-Juventus, Allegri: “Scudetto? Non siamo favoriti. Chiesa e Pogba…”

MERCATO E INFORTUNI- "I pensieri sono stati buoni perché quando si vince siamo sereni, abbiamo il giorno libero. Per quanto riguarda gli infortuni, succede un infortunio muscolare alla Juventus… Sembra che venga giù... Sembra il giochino delle carte quando costruivi il castello, ne sfilavi una e crollava tutto... Di Maria ha avuto un problema all’adduttore, starà fuori un’altra settimana, forse dieci giorni, forse torna prima. Pogba al menisco non ci posso fare niente, se a McKennie mentre facciamo un'esercitazione in America esce una spalla non posso farci niente. Szczesny ha avuto un problema all’adduttore, poi abbiamo Perin che è affidabile e l'ha dimostrato anche lunedì scorso. Fanno parte della stagione, non sono allarmato per questo. Abbiamo fatto un lavoro intenso, il tanto caldo... Il resto della squadra sta abbastanza bene, bisogna lavorare in silenzio per migliorare condizione fisica e tecnica e fare un passo alla volta. Bisogna lavorare in silenzio e avere il profilo basso. Le squadre in testa si son rinforzate molto. Di mercato non parlo, siamo concentrati su quanto fare. Indipendentemente dal mercato, bisogna fare il massimo con la rosa che abbiamo a disposizione. I risultati diranno se saremo più forti, se ce ne saranno altre più forti. Facciamo questi mesi molto bene, senza farci distrarre. Lo ripeto: cercare di passare in Champions e rimanere tra le prime 4. Ci saranno sicuramente i recuperi di Chiesa, di Pogba, la squadra si conoscerà di più. Ecco perché noi dobbiamo essere concentrati su questo mese. Domani sera è molto importante, difficile, da giocare da squadra seria e tosta, che sa ciò che vuole".