Salernitana, risoluzione del contratto per De Sanctis: “Auguro al club la salvezza”

De Sanctis non è più il direttore sportivo della Salernitana. Le dichiarazioni dello stesso ex Napoli e del presidente granata Iervolino.

IL PRESIDENTE IERVOLINO - “Desidero ringraziare il direttore De Sanctis e tutto il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e l’impegno profuso per il raggiungimento della seconda storica salvezza della Salernitana in Serie A. Certi che la Società continuerà a beneficiare di quanto fatto in questi anni, intendo augurare a tutti loro le migliori fortune lavorative nel mondo del calcio”.