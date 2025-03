Salernitana-Palermo, Breda: “Come organico dopo il Sassuolo viene il Palermo”

"Celeste era veramente una gran bella persona, domani anche pensando a lei dovremo fare qualcosa in più, con la certezza che ovunque sarà, ci sosterrà come sempre"

"Restano 8 partite, tutte con un peso importante. Adesso per noi esiste solo il Palermo, che come organico viene dopo il Sassuolo. Non mi aspetto la squadra rosanero rassegnata ma una squadra con determinazione e voglia di rivalsa".

"Se uno guarda i numeri, la Salernitana ha sempre fatto fatica nella fase offensiva in questo campionato ma le occasioni stanno aumentando. Questa squadra non si abbatte nei momenti difficili e cerca sempre di trovare le soluzioni. Gli obiettivi partono adesso per tutti, dobbiamo sfruttare ogni situazione e avere l’idea di non accontentarci. Dobbiamo creare sempre più occasioni ed essere più concreti in quelle che abbiamo. Ogni partita è diversa, dobbiamo saper leggere bene i momenti della gara mantenendo sempre alta la pericolosità in tutte le fasi di gioco”.