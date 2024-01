Salernitana, Iervolino: “Sabatini un vincente. Dia? Le big non l’hanno nel mirino”

Parola a Danilo Iervolino . Il presidente della Salernitana - ai microfoni de "Il Mattino" - ha approfondito diversi temi che riguardano la sua squadra, attualmente ultima in classifica in Serie A . Il noto imprenditore campano, inoltre, ha approfondito parecchio l'argomento calciomercato, in entrata ed in uscita. Di seguito, le sue parole:

"Dobbiamo prima vendere, sono stato chiaro. Se non ci riusciamo, significa che abbiamo sbagliato 20 calciatori. Abbiamo un parco giocatori importante e quel che ho fatto è già molto. Ne abbiamo tanti di forti, qualche telefonata è arrivata. Boulaye è straordinario, mi sorprende di come le big non l'abbiano nel mirino. C'è chi rende la metà di lui e viene pagato il doppio. In un top club farebbe 25 reti a stagione. Importante per le motivazioni che ha portato, è un vincente. Poi ci sono le casualità: se avessimo vinto col Milan e pareggiato con Juve e Napoli parleremmo di una Salernitana in grande spolvero. Ce la mettiamo tutta ma quelle davanti cominciano a fare punti, bisogna rispondere"