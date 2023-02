Salernitana, Iervolino: “Juventus? La classifica dice che è uno scontro salvezza”

Questa sera Salernitana e Juventus tornano in campo per affrontarsi nella gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta in campionato contro il Monza la vittoria contro la Lazio in Coppa Italia. I granata vengono invece dal successo fuori casa contro il Lecce. Intervenuto in conferenza stampa, Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha presentato l'impegno contro la Juventus.