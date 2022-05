Salernitana, Iervolino: “Cavani è straordinario. Sa che le nostre porte sono aperte”

Danilo Iervolino, patron della Salernitana, dopo aver festeggiato la salvezza in Serie A pensa già alla prossima sessione di calciomercato. I granata sembrerebbero intenzionati a portare in maglia granata Edinson Cavani ed il presidente del club...

Danilo Iervolino , patron della Salernitana , dopo aver festeggiato la salvezza in Serie A pensa già alla prossima sessione di calciomercato. I granata sembrerebbero intenzionati a portare in maglia granata Edinson Cavani ed il presidente del club campano ha risposto così ai microfoni de Il Mattino:

"Cavani è una suggestione venuta a noi quasi come un sogno. È un giocatore ambito dalle squadre più importanti d'Europa, vuole giocare la Champions, però le porte della Salernitana comunque restano aperte perché per me è un giocatore straordinario. E se vuole casa ad Amalfi decisamente l'avrà".