Salernitana, Iervolino: “Cavani, ama la nostra terra. Casa ad Amalfi e Napoli…”

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, si è soffermato sul sogno di far vestire ad Edinson Cavani la maglia granata

“Se Cavani vuole casa ad Amalfi decisamente l'avrà. Cavani è una suggestione venuta a noi quasi come un sogno. È un giocatore ambito dalle squadre più importanti d'Europa, vuole giocare la Champions, però le porte della Salernitana comunque restano aperte perché per me è un giocatore straordinario. Non c'è stato un contatto, io ho solamente espresso il mio grande apprezzamento perché lo ritengo la prima punta più forte in questo momento in circolazione […] È svincolato, ama il nostro territorio, se non vuole più le pressioni di giocare una Champions League ma vuole stare in una città tranquilla, straordinaria, con una tifoseria unica, è una suggestione che accarezziamo. Per noi l'anno prossimo l'obiettivo è quello di avere una permanenza tranquilla e quanto più duratura possibile in Serie A. Stiamo pensando a una squadra soprattutto di giovani, ma anche di persone di esperienza”.