Salernitana-Fiorentina, De Sanctis: “Siamo orgogliosi. Dia? Ci godiamo un campione”

Le dichiarazioni del direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, al termine del match disputato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Pareggio pirotecnico tra Salernitana e Fiorentina nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. La formazione di Paulo Sousa dà continuità al pari ottenuto contro il Napoli di Spalletti e consolida la quattordicesima posizione in classifica grazie al decimo risultato utile consecutivo nel massimo campionato italiano. Assoluto protagonista della partita con una tripletta l'attaccante Boulaye Dia che si conferma la rivelazione della stagione granata.

Il direttore sportivo Morgan De Sanctis è intervenuto in conferenza stampa a margine del pari contro la Fiorentina di Italiano. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

LA PARTITA- "E' stata preparata benissimo, con un pizzico in più di attenzione potevamo evitare alcuni dei gol subiti ma abbiamo affrontato un avversario tosto e di livello. Ma noi abbiamo ben presente il calendario che abbiamo affrontato. Nel girone d'andata abbiamo giocato i sei scontri diretti in casa, questo già aumenta le difficoltà nel girone di ritorno. In serie A non è per tutti arrivare a 10 risultati utili di fila e questo ci deve rendere orgogliosi. E' merito di calciatori, staff, dirigenti e tifosi. Continuiamo il percorso, sapendo che il cammino è ancora complicato. Certo, vincere oggi ci avrebbe permesso di fare un grande passo in avanti. Ma siamo fiduciosi".

DIA- "Mi viene in mente il lavoro che abbiamo fatto quest'estate. Ci fu collaborazione con Villareal che percepì l'importanza del progetto della Salernitana. Oggi ci godiamo un campione vero, lo è dentro e fuori dal campo e i comportamenti sono di livello alto come le sue prestazioni. Abbiamo le condizioni contrattuali per trattenerlo, il primo luglio sarà al 100% un giocatore della Salernitana".

SOUSA- "Il mister è stato bravissimo a trasmettere le sue indicazioni, i calciatori lo hanno seguito. Sul piano tattico siamo cambiati, Paulo Sousa sa sfruttare le risorse tecniche che aveva a disposizione. C'è stato un lavoro a 360°, anche la società a mio avviso ha capito che qualcosa andava fatta meglio. E' chiaro poi che sono stati i giocatori a capire che, fino alla trasferta di Verona, non avevano espresso il loro potenziale. Paulo Sousa ha permesso loro di esprimersi. Col cambio di guida tecnica abbiamo cancellato gli alibi per tutti, qualcuno ha avuto la possibilità di ripartire da zero e si è conquistato il posto in squadra. Rinnovo Sousa? In tutte le situazioni noi abbiamo il coltello dalla parte del manico. Noi non costringiamo nessuno a restare controvoglia. Al di là delle questioni contrattuali c'è una programmazione da fare con un presidente ambizioso, è una persona che nel calcio vuole avere successo come accaduto nella vita imprenditoriale. Di tutto il resto parleremo a salvezza raggiunta".