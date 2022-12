Sabatini: “Caso Juventus? Mi sento defraudato! Napoli erotico, la Roma è noiosa”

"Costruire una squadra è il momento più bello della vita per me". Lo ha detto Walter Sabatini, intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport". Diversi i temi trattati dall'esperto dirigente ex fra le altre di Palermo, Roma e Salernitana, manager illuminato e visionario, artefice di una parabola professionale costellata di grandi intuizioni e lungimiranti operazioni di mercato: dalle prestazioni offerte fin qui dal Napoli di Luciano Spalletti, alla sua esperienza in Campania. Ma non solo... "Come sarà la ripartenza dopo la sosta per i Mondiali? È un’incognita per tutti, questo stop è stato scomodo", le sue parole.