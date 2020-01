Roma-Juventus, quote dei bookmakers e probabili formazioni: le scelte di Fonseca e Sarri

Cresce l’attesa per Roma-Juventus.

Stasera, i giallorossi ospiteranno i bianconeri per la gara valida per diciannovesima giornata del campionato di Serie A, che vedrà la Vecchia Signora a caccia di un’altra vittoria per diventare Campione d’Inverno: la sfida, in programma alle ore 20.45 allo Stadio ‘Olimpico’ sarà visibile in tv su Sky e in streaming su Sky Go.

Tra la Juventus e la Roma ci sono 10 punti di differenza ma, per i bookmakers il match si presenta equilibrato seppur con la squadra avversaria leggermente favorita, a 2.25, il successo dei padroni di casa vale 3.00, il pareggio, invece, 3.75.

Scelte obbligate per Paulo Fonseca che dovrà fare i conti con l’infermeria piena. L’unica buona notizia è il recupero di Nicolò Zaniolo dal trauma contusivo alla coscia destra. Tra i tanti, mancheranno anche Kluivert, Mkhitaryan Pastore, Santon e Zappacosta. Con Zaniolo e Lorenzo Pellegrini ci sarà Florenzi alle spalle di Dzeko. In porta il solito Pau Lopez.

Maurizio Sarri, invece, nel suo 4-3-1-2 non rinuncerà a Dybala e Cristiano Ronaldo in attacco. In difesa si va verso la conferma di Demiral, alla quarta partita di fila da titolare, accanto a Bonucci con esclusione di De Ligt. In fascia il tandem Cuadrado-Alex Sandro.

Di seguito, le probabili formazioni.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.