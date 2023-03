Roma-Juventus, probabili formazioni: Mou lancia l’ex Dybala, Allegri con Vlahovic

La preview di Roma-Juventus, venticinquesima giornata di Serie A

Mediagol ⚽️️

Quasi tutto pronto per Roma-Juventus. Il match - valido per la venticinquesima giornata di Serie A - è in programma alle ore 20.45 nella suggestiva cornice dello Stadio Olimpico.

É stato accolto dalla Corte Sportiva di Appello della FIGC il ricorso del club giallorosso contro la squalifica di due giornate per José Mourinho, in seguito all'espulsione rimediata nel match perso 2-1 con la Cremonese.

Dopo l'udienza prevista, la Corte d'appello della FIGC ha ritenuto necessario un supplemento di indagine per prendere una decisione definitiva sul ricorso presentato dalla Roma, ma intanto ha sospeso la squalifica di due giornate. Il tecnico portoghese, dunque, sarà in panchina in occasione della sfida di quest'oggi contro la Juventus.

Abraham e compagni vanno a caccia di riscatto dopo la brutta sconfitta contro la Cremonese di Ballardini. La vittoria della Lazio di Sarri sul Napoli di Spalletti è un plus in più per tornare a sorridere per i giallorossi che distano, adesso, tre lunghezze dal quarto posto occupato dal Milan. Dall'altra parte la Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo un bel periodo, con la vittoria nell'ultimo turno nel derby contro il Torino che ha certificato il percorso di crescita intrapreso da Rabiot e compagni.

Grande protagonista della sfida sarà l'ex Paulo Dybala che guiderà il pacchetto offensivo giallorosso in compartecipazione con Pellegrini e Abraham. Allegri, salvo sorprese, farà invece affidamento sulla coppia formata da Di Maria e Vlahovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-JUVENTUS — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.