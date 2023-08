Roma, il club smentisce Follieri: “Nessuna offerta ricevuta. Valutiamo azioni legali”

Raffaello Follieri , noto imprenditore originario di Foggia che in passato ha già provato ad acquistare le quote di quasi tutti i club falliti: dal Foggia al Palermo e Catania , nelle ultime ore è stato accostato all'acquisizione della Roma. Alcune testate giornalistiche locali avevano riportato un'offerta di 850 milioni di euro da parte di Follieri, smentita duramente proprio dalla società giallorossa. Questo il comunicato del club capitolino:

In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l’acquisizione del Club.