Roma-Fiorentina, Fonseca: “Grande partita, ma vietato parlare di scudetto. Pensiamo gara per gara”

La Roma trionfa all'”Olimpico”.

Vittoria di misura dei giallorossi, che battono una spenta Fiorentina nella sfida andata in scena questo pomeriggio nell’impianto sportivo capitolino. Un successo netto, quello della squadra di Fonseca, commentata al triplice fischio proprio dal tecnico della Roma ai microfoni di “Sky Sport”.

“La squadra ha fatto una grandissima partita, oggi siamo stati tutti bravi. Grande sicurezza difensiva, grande pressione e uscita dalla nostra metà campo. Vittoria importantissima. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che ha molte qualità. Oggi partita quasi perfetta in tutti i momenti, la Fiorentina non ha mai avuto possibilità di fare gol, con grande sicurezza abbiamo pressato al momento giusto e creato tante occasioni. Sono molto soddisfatto con i ragazzi, abbiamo fatto una grandissima partita”.

Infine, due battute sulla lotta scudetto: “Io sono sempre equilibrato. Non possiamo dire questo perché abbiamo vinto una partita. Le favorite sono la Juventus e l’Inter che sono più preparate per vincere. Il Sassuolo è una grandissima squadra. Il Leicester ha vinto e nessuno ci credeva. Ho grande ammirazione per De Zerbi, ha coraggio e la squadra gioca molto bene. Non sono sorpreso del rendimento del Sassuolo”.