Roma, diramata la lista Uefa: Mourinho esclude due nuovi acquisti. Dybala…

La Roma dopo un inizio difficile in campionato vuole conquistare punti utili per la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo la società capitanata dai Friedkin nella stagione corrente sarà impegnata in Europa League, dopo la cocente sconfitta subita in finale contro il Siviglia. Dopo l'arrivo in prestito di Romelu Lukaku, la formazione di Josè Mourinho, ha diramato la lista Uefa per la competizione europea. Due le esclusione eccellenti della compagine capitolina, che mette fuori dalla lista Rasmus Kristensen e Sardar Azmoun. I due nuovi acquisti non potranno partecipare alla spedizione europea dei giallorossi e auspicano ad avere molto spazio in campionato. Di seguito la lista completa: