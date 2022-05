Roma, Bergomi sull’ipotesi Dybala: “Lui con Mourinho? Non ho nulla contro Paulo, ma…”

Beppe Bergomi ha detto la sua sull'eventuale trasferimento dell'ex Palermo Paulo Dybala alla Roma di Josè Mourinho.

Come ormai noto, il centroavanti argentino Paulo Dybala lascerà il club bianconero nel corso dell’imminente sessione di calciomercato estiva. Una delle potenziali società candidate ad avvalersi delle prestazioni del talento ex Palermo nella prossima stagione, dietro l'Inter di Inzaghi e Marotta decisamente in pole position, è la Roma fresca vincitrice della Conference Laeague allenata dal portoghese Josè Mourinho.

"La Roma ha bisogno di una punta di riferimento come Abraham, ma poi ci sono i trequartisti come Pellegrini e Zaniolo che con Dybala sarebbero di difficile collocazione. Non ho nulla contro Dybala, per me è un giocatore forte. Si combina bene con la prima punta, ma dipende dal discorso tattico che si vuol fare".