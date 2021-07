Rocchi nuovo designatore arbitri Serie A e B: “Il modello sarà la Nazionale”

Gianluca Rocchi è il nuovo designatore della CAN: leggi le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall'ex arbitro

Elenito Di Liberatore, Andrea Gervasoni e Lorenzo Manganelli sono, invece, gli altri nuovi componenti della CAN. "Per me è una nuova partenza per un'esperienza che fino a qualche tempo fa non immaginavo. La vedo come una sfida personale, credo moltissimo nella formazione e sarà formativa anche per me. Sarà esperienza bella che condividerò con gli altri colleghi". Lo ha detto lo stesso Rocchi in conferenza stampa.