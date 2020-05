Ripresa Bundesliga, Ceferin: “Risultato di un dialogo costruttivo, Germania un esempio per tutti”

La Bundesliga si prepara a ripartire.

E ufficiale, il massimo campionato tedesco riprenderà nella seconda metà di maggio. Il Governo infatti, dopo lo stop forzato causato dall’emergenza Coronavirus, ha deciso di fare ripartire la Bundesliga: primo campionato ad essersi messo per portare a termine la stagione 2019/20. Ad esprimersi sul sempre più discusso argomento è il numero uno della Uefa, Aleksander Ceferin, intervenuto ai microfoni di Allgemeine Zeitung.

“Sono fiducioso che la Germania sarà da esempio per tutti noi. Hanno deciso di riportare il calcio, con tutta la sua eccitazione, emozione e imprevedibilità, nelle nostre vite. Questa decisione è il risultato di un dialogo costruttivo tra le autorità calcistiche e quelle politiche. Dietro alla loro scelta c’è stata una grande pianificazione e il fatto che la Bundesliga possa tornare in campo è una grande notizia. Questo è un grande e positivo passo per poter tornare a guardare la vita con ottimismo. Auguro a loro un grande successo”.