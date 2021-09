Riforma campionati, il piano della FIGC: ecco i pilastri di Gravina

Il piano prevede un ridimensionamento del calcio professionistico che passerebbe così da 100 a 60 club

Da diverso tempo è argomento caldo nel mondo del calcio e la FIGC, da mesi, ragiona su come verranno strutturate le categorie professionistiche entro la stagione 2023/2024. Serie di élite e meno professionismo per dare maggiore stabilità al movimento: ecco i due pilastri attorno ai quali si struttura la riforma dei campionati voluta dal presidente della FIGC Gabriele Gravina. A svelare le linee guida progettate per riformare i campionati è "MilanoFinanza".

L’idea è ridurre i club professionistici dagli attuali 100 a 60. Intatte Serie A e Serie B mentre, la Serie C, si scinderebbe: 20 società costituirebbero la Serie C Elite e rientrerebbero nel professionismo, gli altri 40 (20 per girone) la Serie C. Le 40 squadre in questione apparterrebbero così alla nuova categoria del semiprofessionismo insieme alla Serie D Elite, composta da 54 squadre divise in 3 gironi. La Serie D includerebbe 144 club ripartiti in 8 gironi con 18 partecipanti. Una delle novità sostanziali, già lungamente discusse in cadetteria, sarebbe l’abolizione dei playoff promozione in Serie B. Ma quest'ultima ipotesi rimane incerta.